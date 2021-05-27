Посол предостерег от политизации темы авиасообщения между РФ и Австрией

Политизация темы авиасообщения между Россией и Австрией недопустима. Об этом заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский, пишет ТАСС.

«Их изменение является исключительной прерогативой авиационных властей, любая политизация здесь недопустима и, более того, была бы опасна с точки зрения обеспечения безопасности авиаперелетов и авиапассажиров», — сказал Любинский.

Он подчеркнул, что из-за коронавируса регулярные перелеты между странами до сих пор не восстановлены, поэтому летают чартерные рейсы. Посол призвал разрешать ситуацию через профессиональный и конструктивный диалог авиационных властей без политического давления.

Ранее стало известно, что Россия не разрешила австрийской авиакомпании Austrian Airlines облетать Белоруссию, из-за чего рейс был отменен. В компании подчеркнули, что Austrian Airlines прекратила полеты над Белоруссией до дальнейшего уведомления, опираясь на рекомендацию Агентства авиационной безопасности ЕС (EASA). По этой причине маршрут Вена-Москва должен быть скорректирован. В Австрии, в свою очередь, сочли решение России непонятным.