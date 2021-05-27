В МИД подтвердили, что США уведомили Россию об отсутствии намерения вернуться в ДОН

В Министерстве иностранных дел России подтвердили, что Вашингтон оповестил Москву, что не станет возвращаться в Договор по открытому небу (ДОН). Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты предупредили Россию об отсутствии планов по участию в данном соглашении.

В российском МИД подтвердили, что соответствующее уведомление было получено от американской стороны.

15 января Россия объявила о выходе из ДОН. Данное соглашение было подписано 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. 22 ноября 2020 года США закончили процедуру по выходу из Договора.

Кроме того, Британия призвала Россию не выходить из Договора по открытому небу. Ранее Государственная дума в рамках пленарного заседания денонсировала ДОН.

В свою очередь МИД России исключил уступки по Договору по открытому небу.