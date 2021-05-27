Премьер-министр Белоруссии обвинил ЕС в лицемерии в ситуации с Протасевичем

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что его возмущает лицемерие Европейского союза в ситуации со снятым с рейса Ryanair в Минске одним из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем. Об этом сообщает ТАСС.

«Особенно возмущает лицемерие, когда задержанного гражданина Беларуси, в биографии которого две заметные страницы, — это участие в боевых действиях в составе известного батальона «Азов» на востоке Украины и администрирование экстремистского Telegram-канала за плату, немалую, кстати, объявляют героем официальные лица Евросоюза», — сказал он.

По его мнению, в ЕС «ни строчки внимания» не удостоили недавний «действительно геройский поступок двух белорусских летчиков, которые ценой собственной жизни увели самолёт Як-130 от жилых домов, от центра города».

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что ЕС предпримет новые шаги в своих санкциях против Минска на фоне инцидента с самолетом компании Ryanair.

23 мая в Минске экстренно сел самолет ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. На борту находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги. В Белоруссии Протасевича обвиняют по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков.