ИКАО представит промежуточные итоги расследования по самолету Ryanair к 25 июня

Международная организация гражданской авиации (ICAO) к 25 июня представит промежуточные итоги собственного расследования инцидента с самолетом Ryanair, который вынужденно сел в Минске. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление министерства транспорта Ирландии.

«Мы полностью поддерживаем решение ИКАО провести открытое и независимое расследование инцидента в Белоруссии и благодарим наших международных коллег за помощь в этом деле», — говорится в документе.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин призвал не политизировать ситуацию вокруг посадки самолета компании Ryanair в Минске.

23 мая в Минске экстренно сел самолет ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. На борту находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги. В Белоруссии Протасевича обвиняют по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.