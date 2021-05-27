Глава МИД Армении Айвазян уйдет в отставку

Исполняющий обязанности главы министерства иностранных дел Армении Ара Айвазян решил уйти со своего поста. Об этом заявила представитель ведомства Анна Нагдалян на странице в Facebook.

«Айвазян представил заявление об отставке», — написано на странице пресс-секретаря в соцсети.

В настоящий момент причины ухода Айвазяна с поста не приводятся.

Ара Айвазян был назначен министром иностранных дел осенью прошлого года указом президента страны Арменом Саркисяном. Ранее Айвазян занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Армении в Мексике, Коста-Рике, Кубе, Гондурасе, Гватемале, а также в Панаме. В октябре его отозвали с этой должности и назначили заместителем министра иностранных дел.

Кроме того, Пашиняна второй раз выдвинули на пост премьера Армении. Согласно законодательству Армении, парламент будет распущен, если за две недели он дважды откажется избирать премьера.