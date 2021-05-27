Украина снова потребует экстрадиции Януковича из России

Украина вновь будет требовать экстрадиции бывшего президента страны Виктора Януковича из России, несмотря на ранее полученный отказ. Об этом в интервью телеканалу «Украина-24» заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

«Мы подавали на экстрадицию [Януковича], Российская Федерация нам отказала. Мы еще будем подавать на экстрадицию», — подчеркнула она.

Венедиктова добавила, что ранее в украинский государственный бюджет поступили так называемые деньги Януковича в размере $1,5 млрд. В настоящее время в связи с этой суммой в стране идет судебное разбирательство. Глава украинского ведомства подчеркнула, что деньги «зашли» в госбюджет, но главное, чтобы они не «вышли».

Янукович бежал в Россию после государственного переворота в феврале 2014 года. В 2019 году суд на Украине признал бывшего президента виновным в госизмене и «пособничестве в ведении агрессивной войны». Оболонский районный суд Киева заочно приговорил его к 13 годам лишения свободы.

25 марта текущего года офис генпрокурора Украины заявил о возможности начала процедуры экстрадиции бывшего главы государства Виктора Януковича после того, как суд оставил в силе решение об аресте экс-президента по делу об узурпации власти.