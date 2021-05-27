В Австрии сочли непонятным решение РФ не разрешать полет Austrian Airlines

Австрия считает непонятным решение российской стороны отказать в выдаче разрешения авиакомпании Austrian Airlines разрешения на осуществление рейса из Вены в Москву в обход воздушного пространства Белоруссии. Об этом со ссылкой на МИД страны сообщило Австрийское агентство печати.

«Российская реакция нам абсолютно непонятна», — заявили в МИД Австрии.

Издание отмечает, что позиция австрийского внешнеполитического ведомства была донесена до российского посла в Вене. Австрийский посол в Москве также донес эту позицию до российских властей.

Ранее стало известно, что Россия не разрешила австрийской авиакомпании Austrian Airlines облетать Белоруссию, из-за чего рейс был отменен. В компании подчеркнули, что Austrian Airlines прекратила полеты над Белоруссией до дальнейшего уведомления, опираясь на рекомендацию Агентства авиационной безопасности ЕС (EASA). По этой причине маршрут Вена-Москва должен быть скорректирован.