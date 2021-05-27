В Госдуме призвали включить в список недружественных стран Польшу

Замглавы комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Польше необходимо стать следующим государством, которое власти России внесут в список недружественных стран. Об этом он рассказал в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«Президент Польши — это дешевая марионетка в руках американцев, и он будет говорить все что угодно, лишь бы получить очередную подачку Запада. Слова [Анджея] Дуды – на ветер. Это дешевый политик, крайне дешевый политик», — рассказал он.

Накануне глава Польши в ходе своего визита в Грузию заявил, что Россия — ненормальная страна.

По мнению Чепы, экономические рычаги воздействия на Польшу вряд ли применимы, так как первую очередь они сказываются не на политиках, а на простых гражданах.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова польского президента.