МИД оценил слова Дуды о «ненормальности» России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова польского президента Анджея Дуды о том, что российское государство — ненормальное. Об этом дипломат написала на своей странице в Facebook.

Накануне глава Польши во время своего визита в Грузию заявил, что Россия — ненормальная страна, это — страна-агрессор.

Захарова напомнила Дуде о том, что вытворяла Польша в свое время.

Так, представитель МИД отметила, что в Ираке был размещен польский военный контингент после того, как эта страна пережила войну в начале 2000-х годов. На иракской территории с 2003 до 2005 годы находились порядка 1 700 польских военнослужащих, в дальнейшем это число увеличилось до 2 400.

По словам Захаровой, во время своего пребывания в Ираке польские военные убивали как местных жителей, так и своих людей.

«Так, 8 июня 2004 года в районе города Эс-Сувайра в результате взрыва в перевозившем взрывчатку транспортном средстве польского военного контингента погибли шесть военнослужащих оккупационных войск (3 военных инженерного подразделения Словакии, 2 военных Польши и 1 военный Латвии)», — рассказала она.

В 2008 году польские войска были выведены из Ирака. При этом, сколько мирных иракских жителей погибли за все время с начала войны и до разделения Ирака на военные зоны участниками НАТО, не подсчитано до сих пор, подчеркнула дипломат.