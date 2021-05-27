Глава МИД Германии призвал поддерживать диалог с Россией по теме Белоруссии

Европейский союз должен поддерживать диалог с Россией по теме Белоруссии. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас перед встречей с европейскими коллегами в Лиссабоне, передает ТАСС.

«Было бы важно, разумеется, и с Россией говорить по этой теме», — сказал политик.

Накануне глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что ЕС предпримет новые шаги в своих санкциях против Минска на фоне инцидента с самолетом компании Ryanair. По его словам, белорусские власти уже не знают никаких границ в дестабилизирующем и репрессивном поведении.

В понедельник, 24 мая, саммит лидеров стран ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

23 мая в Минске экстренно сел самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, после сообщения о «минировании». На борту находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.