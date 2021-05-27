В Софведе назвали «ударом» для Польши завершение «Северного потока – 2»

Польша разочарована прогрессом в строительстве российского газопровода «Северный поток – 2», заявил первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации, генерал ФСБ Владимир Джабаров в беседе с РИА «Новости».

«Для Польши это большой удар - завершение строительства проекта «Северный поток – 2», на котором настояла Германия и чему не стали препятствовать США», – заявил сенатор.

Он пояснил, что после запуска газопровода снизится транзит газа через Украину и соответственно Польшу.

Ранее замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что Варшава оказывает давление на Соединенные Штаты по вопросу, связанному с санкциями против «Северного потока – 2». По его словам, польская сторона негативно относится к решению Вашингтона отказаться от санкций против оператора строительства Nord Stream AG.

21 мая Соединенные Штаты ввели санкции против организаций и судов России, участвующих в проекте «Северный поток – 2». При этом рестрикции на оператора проекта наложены не были. До этого американский Госдеп подтвердил, что ограничения против Nord Stream 2 AG не соответствуют интересам США.

При этом пресс-секретарь Белого дома заявила, что Вашингтон признает невозможность помешать завершению строительства российского трубопровода.