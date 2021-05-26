Словакия закрыла небо для самолетов Белоруссии

Словакия запретила полеты над своей территорией и использование своих аэропортов самолетам авиакомпаний Белоруссии. Об этом заявил в Twitter глава словацкого министерства иностранных дел Иван Корчок.

«Следуя решению саммита Европейского Совета, Словакия запрещает полеты в своем воздушном пространстве и использование своих аэропортов белорусским авиакомпаниям. Это наша четкая реакция на неприемлемые действия и нарушение законов белорусским режимом», — уточняется в публикации словацкого дипломата.

23 мая основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича задержали белорусские правоохранительные органы после экстренной посадки лайнера ирландской авиакомпании Ryanair. Рейс следовал из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевича обвиняют по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что у задержанной россиянки есть вид на жительство в Белоруссии.

Помимо того, в Евросоюзе рекомендовали не летать над Белоруссией. Известно, что Франция уже закрыла свое небо для «Белавиа».