Госдеп США призвал граждан не ездить в Белоруссию из-за «риска задержания»

Госдепартамент США рекомендует американским гражданам не посещать Белоруссию.

Американское ведомство просит воздержаться от поездок в республику из-за «избирательного применения законов, риска задержания и пандемии коронавируса».

«Белорусские власти задержали десятки тысяч человек, в том числе граждан США, по обвинению в причастности к оппозиционным партиям, в участии в политических демонстрациях», — говорится в публикации.

Также там утверждается, что официальный Минск 23 мая принудил к посадке коммерческий рейс, следовавший через воздушное пространство республики, чтобы арестовать оппозиционного журналиста.

Кроме того, США отмечают, что в Белоруссии могут не признавать наличие американского гражданства у лиц с двойным гражданством, а также отложить консульский доступ или отказать в его предоставлении.

Ранее президент США Джо Байден поручил принять меры в связи с инцидентом с самолетом в Белоруссии.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA белорусские власти считают экстремистским.