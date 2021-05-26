Члены СБ ООН назвали инцидент с бортом Ryanair посягательством на безопасность Европы

Шесть членов Совета безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) отреагировали на инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair, совершившим экстренную посадку в Минске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление организации.

Ряд членов организации, в том числе Соединенные Штаты, Великобритания и Франция, считают это посягательством на безопасность Европы.

«Такие действия представляют собой откровенную атаку на международную безопасность гражданского авиасообщения и на европейскую безопасность», — написано в документе.

Кроме того, в заявлении подчеркнули, что основатели признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и гражданка России София Сапега должны быть немедленно освобождены из-под стражи.

«Мы требуем немедленного освобождения господина Протасевича и независимой журналистки госпожи Сапеги», — указано в заявлении.

23 мая в Минске экстренно сел самолет ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. На борту находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевича обвиняют по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.