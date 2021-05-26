Лукашенко заявил, что может посадить в Минске самолет Байдена

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пошутил, что приземлит самолет президента Соединенных Штатов Джо Байдена в Минске, если тот согласится прилететь в Белоруссию на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщает телеканал ОНТ.

«Ну, а может быть, рискнет [Байден — прим. «Газеты.Ru»]. Мы же запросто посадить самолет можем. У нас полоса. Две полосы, на любую сядет», — пошутил Лукашенко.

Он также отметил, что готов предоставить американскому борту №1 истребительное сопровождение от границы с Польшей.

«Мы три поставим: два сбоку и в хвосте один. Для безопасности можем снизу подстраховать еще. Потому что если с ПЗРК [переносной зенитно-ракетный комплекс — прим. «Газеты.Ru»] на посадке, то истребитель наш подведет лайнер его прямо на взлетно-посадочную полосу. Поэтому милости просим, ждем его в Беларуси», — дополнил Лукашенко.

Белорусский лидер пригласил Джо Байдена и Владимира Путина провести саммит в Белоруссии, вместо намеченной на 16 июня встрече в Женеве.

В апреле президент Джо Байден во время телефонного разговора с Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Позже американский лидер заявил, что встреча может состояться в июне. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, главной темой саммита лидеров двух стран должна стать стратегическая стабильность.