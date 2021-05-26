Встреча лидеров Евросоюза и США пройдет 15 июня в Брюсселе

Саммит стран-участниц Евросоюза и США состоится 15 июня в Брюсселе, сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное заявление по итогам переговоров между генсеком внешнеполитической службы Евросоюза Стефано Саннино и заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман.

Встреча между Саннино и Шерман состоялась 26 мая в Брюсселе.

«Они приветствовали предстоящий саммит ЕС — США, который состоится 15 июня, как важный шаг в оживлении трансатлантического партнерства», — говорится в заявлении.

Между тем 16 июня в Женеве пройдет встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Стороны планируют обсудить состояние российско-американских отношений и перспективы из развития, а также вопросы стратегической стабильности и международной повестки дня.

В Белом доме сообщили, что ожидают «сложного разговора» между двумя политиками. В Кремле посоветовали «не предаваться чрезмерным ожиданиям» от саммита.