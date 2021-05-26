Швейцария отреагировала на ситуацию с самолетом Ryanair

Швейцария ничего не знала о «минировании» самолета Ryanair и не предупреждала Белоруссию о потенциальном теракте. Об этом заявил официальный представитель Федерального офиса по международным делам (МИД) Швейцарии Пьер-Алан Эльтшингер, пишет РИА «Новости».

«Власти Швейцарии не знали об угрозе бомбы на борту рейса Ryanair из Афин в Вильнюс. Таким образом, сообщений от швейцарских властей властям Белоруссии об этом не было», — сказал он.

Ранее Лукашенко заявил, что сообщение о минировании самолета Ryanair пришло из Швейцарии. Позже эту информацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.