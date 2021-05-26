Президент Австрии назвал инцидент с самолетом Ryanair пиратством

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Президент Австрии Александр Ван дер Беллен Президент Австрии Александр Ван дер Беллен
Президент Австрии Александр Ван дер Беллен
Global Look Press

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен назвал инцидент с самолетом Ryanair, который совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, актом воздушного пиратства, совершенным государством, сообщает ТАСС.

«Произошедшее в воскресенье — это во всех смыслах неприемлемо. Это государственный угон, акт пиратства, воздушного пиратства, а именно: этот угон самолета Ryanair в Минске, а также последовавшее задержание журналиста Романа Протасевича и его сопровождающей Софии Сапеги», — заявил Ван дер Беллен.

Ранее Лукашенко рассказал, что пилот Ryanair четверть часа принимал решение о посадке.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.