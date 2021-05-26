Лукашенко заверил, что все «протестуны» ответят по закону
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что все противники власти, которые находятся за рубежом, «ответят за свои преступления по закону». Об этом пишет ТАСС.
«За свои преступления каждый ответит по закону. Я это не устаю повторять два года. Об этом я предупреждал всех беглых и «протестунов». Мы вас знаем в лицо», — сказал Лукашенко.
Ранее Лукашенко выразил уверенность, что уличные протесты в республике не начнутся снова. Он уверен, что эмоции уже улеглись, а люди смогли разобраться в том, что происходит. По его словам, начали действовать патриотические организации, «по-настоящему зубастые СМИ и журналисты».
В то же время бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиция готовит новую волну антиправительственных протестов в республике. Это заявление сделано на фоне нового обострения отношений Белоруссии и стран Запада после инцидента с рейсом Ryanair.