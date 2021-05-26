Песков прокомментировал тему санкций на встрече Байдена и Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тема санкций на встрече российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена не будет подниматься российской стороной.

«Президент Путин сам вопрос санкций не поднимает. Потому что Россия никогда не была сторонницей санкционных упражнений. Наше «техническое задание» состоит в том, что санкции неэффективны в целом», — пояснил Песков.

Президенты России и Соединенных Штатов встретятся в Женеве 16 июня, эту информацию во вторник, 25 мая, подтвердили в Кремле и Белом Доме.

Байден предложил своему российскому коллеге провести личную встречу в третьей стране во время телефонного разговора, который состоялся в апреле текущего года. Позже американский лидер заявил, что встреча может состояться в июне. Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, встреча глав государств нужна, чтобы вывести отношения стран из печального положения.