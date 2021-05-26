В Кремле прокомментировали задержание россиянки Сапеги в Минске

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание россиянки Софии Сапеги в Минске.

«Мне известно только то, что озвучено в СМИ. Вся консульская и юридическая защита будет обеспечена для российской гражданки. Сейчас, когда страна сказала, что ей предъявляется обвинение, мы видели ее признательное показание, в любом случае она имеет право на защиту, безусловно будет оказано все необходимое содействие», — сказал Песков.

Ранее источник сообщил, что Сапеге, задержанной в Минске вместе с основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем, может грозить до 12 лет лишения свободы по ч.3 ст. 130 «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» Уголовного кодекса Белоруссии.

До этого Сапега дала признательные показания в минском СИЗО.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.