КГБ Белоруссии: Протасевич дает показания о «спонсорах и заказчиках»

Глава Комитета государственной безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Иван Тертель заявил, что основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич дает показания о «спонсорах и заказчиках» массовых протестов после президентских выборов в Белоруссии в 2020 году, сообщает РИА «Новости».

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

Ранее Протасевич дал признательные показания в организации массовых беспорядков в Минске. До этого он заявил, что не испытывает проблем со здоровьем.