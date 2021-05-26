Лукашенко не верит в возобновление протестов в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что уличные протесты в республике не начнутся снова. Об этом пишет агентство «БелТА».

«Улица уже невозможна, потому что люди поняли ее суть. Наше сознание только укрепилось в последнее время. Чувство собственного достоинства белорусского народа не позволит террористам и экстремистам манипулировать нами», — сказал Лукашенко.

Он уверен, что эмоции уже улеглись, а люди смогли разобраться в том, что происходит. По его словам, начали действовать патриотические организации, «по-настоящему зубастые СМИ и журналисты».

«Притом начали работать не только на государственном телевидении, но и в интернете, и работать успешно. Для всех прояснилась государственная позиция. Выступили вперед национальные ценности, которые затем закрепились и в законодательстве», — добавил политик.

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиция готовит новую волну антиправительственных протестов в республике. Это заявление сделано на фоне нового обострения отношений Белоруссии и стран Запада после инцидента с рейсом Ryanair.