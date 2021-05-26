Лукашенко объяснил давление Запада на Белоруссию завистью

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад усиливает давление на республику из-за зависти, бессилия и злобы. Об этом пишет агентство «БелТА».

По его словам, республику хотят агрессивно проучить, поставить на место, спровоцировать при помощи «самых грязных методов и технологий».

«Вся эскалация со стороны Запада — это их зависть, бессилие и злоба от того, что у них не получилось осуществить в Беларуси вооруженный мятеж и государственный переворот», — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко пригрозил недоброжелателям мировой войной, если в стране «что-то вспыхнет».

По его словам, Белоруссия знает цели недоброжелателей и понимает, кому выгодно «демонизировать» республику. Он подчеркнул, что хоть Белоруссия и небольшая страна, ответ будет адекватным.