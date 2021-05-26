Лукашенко пригрозил мировой войной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил недоброжелателям мировой войной, если в стране «что-то вспыхнет». Об этом пишет агентство «БелТА».

По его словам, Белоруссия знает цели недоброжелателей и понимает, кому выгодно «демонизировать» республику. Он подчеркнул, что хоть Белоруссия и небольшая страна, ответ будет адекватным.

«В мире есть подобные примеры. А прежде чем делать резкие необдуманные движения, вспомните, что Беларусь — это центр Европы. И если здесь что-то вспыхнет, это очередная мировая война», — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявлял, что недоброжелатели страны перешли от организации бунтов к этапу удушения. Политик добавил, что они уже преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали.