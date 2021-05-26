В Госдуме предложили запретить рижские шпроты из-за инцидента с флагом России в Латвии

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил называть Латвию Латвийской ССР и запретить импорт шпрот из этой страны на фоне инцидента с российским флагом на Чемпионате мира по хоккею. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы тогда можем поменять латвийский флаг на посольстве в Москве на флаг Латвийской ССР, раз они так себя ведут. Если будут выпендриваться, надо будет разорвать с ними отношения», — сказал парламентарий.

Он выразил мнение, что речь вновь идет о русофобии. Также депутат добавил, что Латвии не следует рассчитывать на помощь «больших братьев», в том числе Польши.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге с 21 мая по 6 июня. Власти латвийской столицы использовали российский триколор в оформлении города к старту турнира, однако 24 мая сменили его на флаг Олимпийского комитета России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя инцидент, сказала, что прежде всего, это – неприкрытое неуважение к государственной символике России.