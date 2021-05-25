МИД России назвал истерикой реакцию Запада на посадку борта Ryanair в Минске

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала истерикой реакцию стран Запада на экстренную посадку самолета Ryanair в Минске. С таким заявлением она выступила в эфире телеканала «Дождь».

«Нужно в этой ситуации разбираться <…> А то, что устроили наши западные партнеры, – это просто, так обычно говорят часто про нас, истерика. Это настоящая истерика, странная истерика, ничем не подкрепленная с точки зрения ни права международного, ни собственного опыта», — заявила представитель МИДа.

По ее словам, ни разу Запад не реагировал такими «истеричными криками», когда подобные инциденты допускались на его территории. При этом Захарова подчеркнула, что власти Белоруссии готовы предоставить всю необходимую информацию для расследования.

23 мая в Минске после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, был задержан основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

Саммит лидеров стран ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

Франция закрыла свое небо для белорусской авиакомпании «Белавиа». Также ряд европейских авиакомпаний прекратили полеты над Белоруссией. Украина приостановила авиасообщение с Белоруссией с 26 мая. Великобритания запретила белорусским авиакомпаниям летать через свое воздушное пространство.