Адвокат Протасевича сообщила, что пока не получила доступ к подзащитному

Адвокат задержанного в Белоруссии основателя NEXTA Романа Протасевича Инесса Оленская рассказала, что уже посетила СИЗО, управление Следственного комитета и Комитет госбезопасности, но доступ к подзащитному пока не получила. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она уточнила, что 26 мая снова попробует встретиться с подзащитным.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

Главы МИД России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг инцидента с самолетом. Об этом сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что министры подчеркнули необходимость всестороннего и объективного расследования произошедшего компетентными экспертными органами.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.