Белоруссия объявила о закрытии посольства в Канаде

Белоруссия закроет свое посольство в Канаде, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на постановление правительства республики.

Документ вступит в силу с момента публикации на Национальном правовом интернет-портале Белоруссии. Ожидается, что он будет размещен на сайте в ночь на 26 мая.

В апреле министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что власти республики планируют закрыть посольства в нескольких странах мира. Он уточнял, ссылаясь на президента республики Александра Лукашенко, что при этом власти собираются уделить внимание расширению присутствия в перспективных с их точки зрения регионах.

Ранее лидер страны Александр Лукашенко заявил, что в некоторых странах нет смысла сохранять посольства республики. По его словам, сейчас интересы Белоруссии за рубежом представляют 70 загранучреждений в 58 странах, при этом у нее нет безграничных возможностей для финансирования раздутых штатов за рубежом.