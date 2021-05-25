Тихановская опасается, что против Протасевича применят «сыворотку правды»

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала о том, что возможно против задержанного в Минске основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича применят «сыворотку правды», для получения «признания». Об этом сообщает издание La Repubblica.

«Учитывая, что Роман стал личным врагом (президента Белоруссии Александра) Лукашенко, очевидно, что тот захочет его уничтожить. Как он это сделает? Заключенные становятся объектами разнообразных способов давления: от пыток до «сывороток правды» — химических веществ, под действием которых человек может сознаться в любом поступке», — сказала она.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA белорусские власти считают экстремистским.

Ранее замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас заявил, что, по мнению матери задержанного белорусского журналиста Романа Протасевича Натальи Протасевич, белорусские силовики применяли против него силу.