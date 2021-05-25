Кремль ответил на заявление МИД Великобритании о причастности РФ к ситуации в Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Лондона об очередных возможных санкциях против России из-за ситуации в Белоруссии. По словам представителя Кремля, дело в «русофобской одержимости».

«Это такая одержимость русофобская, и навязчивая идея обвинить Россию во всем и вся. Дойдет до того, что Россия будет обвиняться в факте своего существования», — прокомментировал Песков.

По словам представителя российского главы, подобные заявления являются неадекватными с политической точки зрения. Песков также подчеркнул, что российская сторона не согласна с подобными заявлениями. При этом РФ осознает, что нет смысла пытаться объяснить ситуацию другим странам, заключил он.

Как считает Песков, фобия начинает брать свое и не дает авторам трезво оценивать ситуацию.

Ранее в Совфеде высмеяли заявление Лондона о возможных санкциях против «Северного потока — 2». Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал заявление главы МИД Великобритании о возможных санкциях против газопровода. Сообщалось, что после инцидента с экстренной посадкой самолета компании Ryanair в Минске парламент Великобритании рассмотрит вопрос о введении санкций против газопроводов «Северный поток — 2». Британский министр иностранных дел Доминик Рааб заявил, что инцидент с самолетом не мог произойти без «как минимум молчаливого согласия Москвы».