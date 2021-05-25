Посольство Белоруссии направило МИД Украины ноту протеста в связи с решением Киева прекратить авиасообщение с республикой. Об этом сообщается на сайте белорусского диппредставительства.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина прекращает авиасообщение с Белоруссией с полуночи 26 мая. Такое решение было принято на фоне задержания основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс.

«В данной ноте отмечено, что белорусская сторона с удивлением восприняла решение украинской стороны о прекращении авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь в связи с авиационным происшествием, не имеющим отношения к Украине», — говорится в сообщении белорусского посольства.

В дипмисси отметили, что решение Киева выглядит «особенно абсурдным», если вспомнить тот факт, что 21 октября 2016 года по решению Украины самолет белорусской авиакомпании «Белавиа», осуществлявший рейс по маршруту Киев-Минск, был возвращен украинской стороной в киевский аэропорт «Жуляны» под угрозой применения боевой авиации.

«Несмотря на возмутительный и недружественный характер действий Украины в отношении белорусского пассажирского авиалайнера белорусская сторона не прекращала авиасообщение с Украиной», — подчеркнули в посольстве.

Накануне саммит лидеров стран Европейского союза постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

Позднее Франция закрыла свое небо для белорусской авиакомпании «Белавиа». Также авиакомпании Finnair и Air France временно прекратили полеты над Белоруссией.