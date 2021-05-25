В Кремле рассказали, что о будущей встрече Путина и Байдена сообщат отдельно

Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент подробностей встречи Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена нет. По словам представителя Кремля, о будущих переговорах президентов России и США сообщает отдельно.

«Я воздержусь от комментариев на этот счет, мы в ближайшее время сделаем на этот счет сообщение», — уточнил пресс-секретарь российского лидера.

Как пояснил Песков, окончательного списка тем, которые затронут главы России и США, пока нет.

«Вопросы стабильности и контроля над вооружениями — та тематика, которая касается всех стран мира и безусловно будет на повестке дня однозначно», — добавил Песков.

Он призвал дождаться официальных заявлений, посвященных переговорам президентов России и США.

До этого в Соединенных Штатах назвали возможное место встречи Путина и Байдена. Согласно сведениям источника Politico, переговоры могут пройти в Швейцарии.

Сейчас в России и США идет подготовка к встрече лидеров стран. Повестка, место и дата переговоров на высшем уровне пока окончательно не определены.