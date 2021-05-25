Франция закрыла свое небо для «Белавиа»

Государственный секретарь при министерстве транспорта Франции Жан-Батист Джеббари в своем Twitter заявил, что разрешение на полеты над территорией Франции для белорусского авиаперевозчика «Белавиа» было приостановлено.

Он также призвал французские авиакомпании не пользоваться воздушным пространством Белоруссии для осуществления полетов.

«В целях безопасности пассажиров я попросил авиакомпании, работающие во Франции, больше не летать над воздушным пространством Белоруссии. Разрешение на полеты «Белавиа» также приостановлено», — написал Джебарри.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA белорусские власти считают экстремистским.

Ранее саммит лидеров стран Европейского союза постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.