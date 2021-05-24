ХАМАС опровергла причастность к инциденту с самолетом Ryanair

Палестинское радикальное движение ХАМАС опровергло причастность к инциденту с самолетом компании Ryanair. Об этом сообщает Reuters.

По словам представителя ХАМАС, движение «не имеет к этому абсолютно никакого отношения».

«Мы не прибегаем к методам, которые могут быть действиями подозрительных группировок, стремящимися демонизировать ХАМАС и помешать всеобщему сочувствию нашему палестинскому народу и его законному сопротивлению», — сказал он.

Ранее Минтранс Белоруссии заявил, что информация о минировании самолета Ryanair поступила по электронной почте от имени организации ХАМАС.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA белорусские власти считают экстремистским.

ХАМАС — палестинское исламистское движение, правящее в секторе Газа. Организация признана террористической Израилем, Канадой, США, Японией, Европейским Союзом, а также запрещена в Иордании и Египте. В Австралии и Великобритании террористическим признают только военное крыло ХАМАС.