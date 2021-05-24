В ЕС рассказали, какие санкции введут против Белоруссии из-за инцидента с самолетом

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в повестке саммита Евросоюза будут санкции против физлиц, ответственных за посадку самолета Ryanair в Минске. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что санкции, в частности, могут коснуться бизнеса, экономических структур и авиационного сектора Белоруссии.

«Будет очень сильный ответ. Режим Лукашенко должен понимать серьезность последствий», — отметила фон дер Ляйен перед началом саммита Евросоюза.

Она напомнила, что у ЕС есть инвестиционный и экономический пакет на 3 миллиарда евро для Белоруссии. Он будет доступен с того момента, когда страна встанет на путь демократизации. О предоставлении финансовой помощи в случае смены власти в сентябре 2020 года договорилась лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

Комментируя предстоящий саммит ЕС, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что Вышеградская группа (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) будет добиваться запрета въезда в Евросоюз ответственных за экстренную посадку самолета в Минске. Он добавил, что в ходе саммита также предложит ЕС остановить авиационное сообщение с Белоруссией, пока не будет освобожден основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

Премьер Польши подчеркнул, что Вышеградская группа также хочет, чтобы люди, замешанные в угоне судна Ryanair, «были объяты санкциями».

Глава Евросовета Шарль Мишель, в свою очередь, призвал глав стран ЕС провести обсуждение Белоруссии и России без электронных устройств, чтобы обеспечить максимальную конфиденциальность. Об этом в своем Twitter сообщил официальный представитель Мишеля Баренд Лейтс.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA белорусские власти считают экстремистским.