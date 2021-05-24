МИД Белоруссии обвинил Запад в «спланированной провокации» на фоне инцидента с самолетом Ryanair

Глава белорусского МИД Владимир Макей заявил о том, что ни одно западное государство не запрашивало у Минска переговоры диспетчеров, которые связаны с ситуацией вокруг экстренной посадки самолета Ryanair. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы готовы предоставить любые данные, связанные с этим инцидентом, с самолетом Ryanair, готовы транспарентно проводить расследование этого инцидента с участием в том числе соответствующих международных специалистов», — сказал Макей.

По его словам, некоторые государства успели сделать ряд политических заявлений с обвинениями и угрозами в адрес Белоруссии «буквально в течение 10-15 минут» после получения информации об инциденте.

«Это не может не настораживать. Мы рассматриваем это как спланированную провокацию, скоординированные действия. Естественно мы будем отвечать на подобные вещи», — подчеркнул министр.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Белоруссией.

До этого стало известно, что в Литве и Латвии не будут пропускать самолеты, пересекшие или планирующие пересечь воздушное пространство Белоруссии.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала задержание Протасевича результатом работы спецслужб республики.

В Белоруссии Протасевич обвиняется в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и организации массовых беспорядков, а также в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности. Они объявлены в межгосударственный розыск.

Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.