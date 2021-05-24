В Польше оценили решение США не вводить санкции против «Северного потока-2»

Польский евродепутат Яцек Сариуш-Вальский считает, что отказ США от санкций против «Северного потока-2» «усилит энергетическую зависимость» Европы от России после завершения проекта. Об этом сообщает портал wPolityce.

По его словам, из-за того, что американских санкций против проекта не будет, «Северный поток — 2» достроят. Возможные американские санкции давали последнюю надежду на то, что проект получится приостановить, отметил он.

По мнению Сариуш-Вальского, Вашингтон начал идти на уступки в отношениях с Москвой.

Ранее сообщалось, что США откажутся от санкций против юридического лица и генерального директора, контролирующего строительство газопровода «Северный поток — 2». В отчете Госдепартамента США делается вывод о том, что отказ от санкций отвечает национальным интересам США.

Также сообщалось, что глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст раскритиковал санкции против Nord Stream 2. По его словам, если американский президент Джо Байден решил отступить от незаконной санкционной политики США против «Северного потока — 2», то это стало бы «доказательством разумного подхода, а не слабости».