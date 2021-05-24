Байден отправляет Блинкена на Ближний Восток

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен отправится на Ближний Восток на текущей неделе (24-30 мая) для переговоров с руководителями стран региона. Об этом заявил президент США Джо Байден, его слова приводит Белый дом.

«Во время своей поездки госсекретарь Блинкен встретится с израильскими лидерами и выразит нашу твердую приверженность обеспечению безопасности Израиля», — приводятся слова американского лидера.

Кроме того, госсекретарь продолжит усилия администрации Байдена, «направленные на восстановление связей и поддержку народа Палестины и ее лидеров».

Блинкен переговорит и с другими главами стран региона, в том числе с королем Иордании Абдаллой II, и обсудит с ними обеспечение сектора Газа необходимой помощью.

«Эта помощь должна быть оказана таким образом, чтобы «ее плодами воспользовались его жители, а не ХАМАС*», — подчеркнул Байден.

Ранее сообщалось, что Блинкен посетит Израиль и Западный берег 26-27 мая для «развития» перемирия на Ближнем Востоке.

ХАМАС* — палестинское радикальное движение, руководящее в секторе Газа.