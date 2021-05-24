В Европарламенте требуют прекратить авиасообщение с Белоруссией

Крупнейшая в Европарламенте фракция «Европейская народная партия» призвала ЕС полностью прекратить авиасообщение с Белоруссией после инцидента с авиакомпанией Ryanair, самолет которой экстренно приземлился в минском аэропорту. Об этом сообщает РИА «Новости».

Также члены фракции заявили о необходимости отмены полетов над Белоруссией.

«В свете возмутительного угона самолета Ryanair в Белоруссии фракция ЕРР призывает правительства стран-членов действовать вместе и решительно в отношении Минска <...> Также призываем незамедлительно принять четвертый пакет санкций», — сказано в заявлении.

Ранее в Кремле отказались комментировать ситуацию с посадкой самолета Ryanair в Минске.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала задержание Протасевича результатом работы спецслужб республики.

В Белоруссии Протасевич обвиняется в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и организации массовых беспорядков, а также в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности. Они объявлены в межгосударственный розыск.

Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.