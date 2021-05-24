Лавров заявил, что давление Евросоюза на Россию усиливается

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз усиливает курс на сдерживание России. Об этом пишет aif.ru.

«Линия Евросоюза на сдерживание России усиливается. Продолжается неприкрытое вмешательство во внутренние дела нашей страны», — сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что Брюссель продолжает вводить односторонние санкции против Москвы и распространять ложные обвинения. По словам министра, Кремль и далее будет жестко, но соразмерно отвечать на любые провокации. Он добавил, что ЕС обрушил архитектуру отношений, которая строилась десятилетиями несмотря на то, что Россия всегда демонстрировала стремление поддерживать отношения с Европой на хорошем уровне.

Ранее Лавров заявлял, что Россия считает недопустимыми попытки США и ЕС насадить тоталитаризм. По словам Лаврова, страны Запада пытаются остановить формирование полицентричного мира. Для этого, по словам министра, «продвигается концепция так называемого «порядка, основанного на правилах», задуманная как подмена международного права.