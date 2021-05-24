В МИД Ирландии заявили, что в самолете Ryanair находились агенты КГБ

Ирландия полагает, что с вынужденного сесть в Минске самолета Ryanair, на борту которого летел основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, сошли агенты белорусского КГБ. Об этом заявил глава МИД страны Саймон Ковени, пишет Reuters.

«Самолет покинули пять или шесть человек, но арестован был только один. Это позволяет предположить, что остальные были сотрудниками спецслужб», — сказал Ковени.

С аналогичным заявлением выступил глава авиакомпании Майкл О'Лири.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки его самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала задержание Протасевича результатом работы спецслужб республики.

В Белоруссии Протасевич обвиняется в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и организации массовых беспорядков, а также в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности. Они объявлены в межгосударственный розыск.

Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.