Белоруссия создала комиссию для расследования инцидента с самолетом Ryanair

Белоруссия создала комиссию по расследованию инцидента, когда самолет авиакомпании Ryanair, на котором летел основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, экстренно приземлился в Минске. Об этом сообщили в департаменте по авиации министерства транспорта и коммуникаций республики, пишет РИА «Новости».

«В департаменте по авиации создана комиссия по расследованию. Все обстоятельства будут обнародованы в ближайшее время», — сказала представитель департамента.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки его самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс.

В Белоруссии Протасевич обвиняется в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и организации массовых беспорядков, а также в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности. Они объявлены в межгосударственный розыск.

Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.