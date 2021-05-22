Посольство РФ в Боготе считает обвинения в «кибератаках из России» необоснованными

Посольство России в Колумбии отвергло заявление министра обороны Колумбии о кибератаках, совершённых из России, а также попытках подстрекательства к насилию с российской стороны, сообщается в заявлении на странице дипмиссии в Twitter.

Ранее 17 мая министр обороны Колумбии Диего Молано в интервью известному испанскому изданию El Mundo, отвечая на вопрос испанских журналистов, о том, имело ли место иностранное вмешательство в социальные сети с целью подстрекательства к насилию, ответил, что кибератаки были совершены, в частности, и из России.

Также министр в интервью колумбийской газете El Tiempo 21 мая заявил, что есть информация о довольно большом количестве кибератак и активности из России.

«Мы полностью отвергаем эти утверждения. Такие серьезные обвинения в адрес нашей страны, которые мы считаем совершенно необоснованными и не подкрепленными конкретными доказательствами, никоим образом не способствуют развитию традиционно дружественных отношений между Россией и Колумбией», - говорится в заявлении посольства.