Блинкен обещал Аббасу гуманитарную помощь для Газы
Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал главе Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуду Аббасу гуманитарную помощь для сектора Газа, который пострадал от военных действий между Израилем и радикальным движением ХАМАС. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Госсекретарь подчеркнул, что США намерены работать с палестинскими властями и ООН, чтобы предоставить скорую гуманитарную помощь и собрать международную поддержку для Газы и усилий по восстановлению Газы», - сообщил представитель госдепа Нед Прайс в пресс-релизе.
Также Блинкен и Аббас поблагодарили Египет за миротворческие усилия, которые привели к заключению перемирия, и Аббас приветствовал готовящийся визит Блинкена в регион, уточнил госдеп.