Евросоюз подготовит доклад по стратегии отношений с Россией

Лидеры европейских стран на предстоящем саммите поручат Еврокомиссии и верховному представителю Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю подготовить доклад по стратегии отношений с Россией. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленный европейский источник.

«Другой вопрос — это поручение верховному представителю и Еврокомиссии подготовить доклад по отношениям с Россией в соответствии с пятью принципами, которые являются краеугольным камнем в отношениях ЕС с Россией», — сказал источник.

Он уточнил, что доклад должен дать ответ на вопрос, «где мы находимся, какая ситуация сложилась в отношениях с Россией сегодня и каковы перспективы на будущее».

Ранее Боррель заявил, что создание списка недружественных стран необоснованно и призвал Россию пересмотреть этот документ. 14 мая правительство России утвердило перечень недружественных государств, пока в нем числятся только Чехия и США.