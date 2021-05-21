Клишас предложил смягчить законопроект о запрете «экстремистам» избираться в Госдуму

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас предложил уточнить нормы законопроекта о запрете избираться в Государственную думу тем гражданам, которые были причастны к деятельности организаций, впоследствии признанных экстремистскими или террористическими. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Некоторые считают, что документ противоречит ст. 54 Конституции России, которая гласит: «Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением».

Клишас заявил, что в этом нет противоречия, так как речь идет непосредственно об ограничении прав лиц. Сенатор также призвал Госдуму смягчить другие положения законопроекта с целью избежать необоснованного распространения предлагаемого ограничения на лиц, в действиях которых нет признаков противоправности деяния.

Он подчеркнул, что необходимо конкретизировать критерии причастности гражданина к экстремистской деятельности и террористической организации.

Законопроект уже прошел первое чтение. Документ предусматривает, что гражданин России, причастный к деятельности общественного или религиозного объединения, а также организаций, признанных судом экстремистскими или террористическими, не может стать депутатом Госдумы. Соответствующие поправки предлагается внести в статью четвертого федерального закона о выборах депутатов Государственной думы.

Запрет коснется учредителей, членов коллегиального руководящего органа, глав и замглав экстремистских и террористических организаций, руководителей их структурных подразделений и их заместителей и т. д.

4 мая соответствующий проект внесли в Государственную думу.