Путин поручил увеличить президентские премии за вклад в укрепление нации

Президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить до 5 миллионов рублей размер президентской премии за вклад в укрепление единства российской нации. Текст соответствующего поручения опубликован на сайте Кремля.

Это поручение было дано главой государства по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям в конце марта 2021 года.

Решить данный вопрос кабмин обязан до 1 июля 2021 года.

Также глава государства поручил правительству подготовить и представить совместно с Российской академией наук (РАН) и при участии Российского исторического общества (РИО) и Российского военно-историческое общества предложения по созданию национального центра по изучению истории Великой Отечественной войны для обеспечения координации исследовательской и просветительской деятельности различных организаций.

Предложения должны быть представлены до 1 октября 2021 года.