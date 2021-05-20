Российский посол в Северной Македонии покинул страну

Российский дипломат, ранее объявленный персоной нон грата в Северной Македонии, покинул страну. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на российское посольство в республике.

«Сегодня в рамках установленного срока российский дипломат покинул территорию республики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что личность высланного дипломата не раскрывается.

Ранее глава МИД Северной Македонии Буяр Османи прокомментировал объявление персоной нон грата российского дипломата. Министр напомнил, что в России работают только два их дипломата, и в Скопье надеются, что Москва не вышлет в качестве ответной меры ни одного из них.

О его высылке из страны стало известно 18 мая.

8 мая СМИ Чехии писали, что премьер-министр страны Андрей Бабиш попросил государства-участники Европейского союза выслать «хотя бы по одному» российскому дипломату в знак солидарности с Прагой. До этого он заявлял о необходимости «успокоить» отношения с Россией.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека.

Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В дальнейшем глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава российского посольства, дав срок до конца мая.