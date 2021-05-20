Зеленский не включил русских в законопроект о коренных народах Украины

Проект закона «О коренных народах Украины», внесенный в парламент президентом страны Владимиром Зеленским, не включает русских в список коренных народов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно документу, коренный народ Украины это автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории страны, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины.

Отмечается, что к коренным народом Украины причислены крымские татары, караимы и крымчаки, который сформировались на территории Крыма.

«Коренные народы Украины имеют право в соответствии с конституцией и законами Украины сохранять и укреплять свои особые политические, правовые, социальные и культурные институты, сохраняя при этом свое участие в экономической, социальной и культурной жизни», — говорится в тексте законопроекта.

Ранее Зеленский внес в Верховную раду проект закона «О коренных народах Украины», определяющий права коренных народов в государстве и особенности их реализации, он помечен как неотложный.